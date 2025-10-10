Nordirland gewinnt DFB-Generalprobe gegen die Slowakei

SID 10.10.2025 • 22:41 Uhr Die Nordiren fügen der Slowakei die erste Niederlage zu - und verhelfen Deutschland damit zur Tabellenführung.

Nordirland hat seine Generalprobe für das Duell mit Deutschland gewonnen und der Slowakei damit die erste Niederlage in der WM-Qualifikation zugefügt. Durch ein Eigentor von Patrik Hrosovsky (18.) und den Treffer von Trai Hume (81.) feierten die Nordiren mit dem 2:0 (1:0) in Belfast den zweiten Sieg im dritten Spiel - und verhalfen dem DFB-Team damit zur Tabellenführung.

Deutschland, das im September gegen die Slowakei (0:2) verloren und Nordirland (3:1) gewonnen hatte, steht durch den deutlichen 4:0-Sieg im Parallelspiel gegen Tabellenschlusslicht Luxemburg aufgrund des besten Torverhältnisses nun erstmals an der Spitze der Gruppe A. Nordirland und die Slowakei folgen punktgleich. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.