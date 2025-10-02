Nordirland mit einigen Rückkehrern gegen Deutschland

SID 02.10.2025 • 13:02 Uhr Trainer Michael O'Neill hat weniger Personalsorgen als beim Hinspiel in Köln.

Die nordirische Fußball-Nationalmannschaft kann im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland wieder auf einige zuletzt fehlende Spieler zurückgreifen.

Nationaltrainer Michael O’Neill berief am Donnerstag gleich fünf Profis in seinen 27er-Kader für das Duell mit der DFB-Elf am 13. Oktober und die Partie gegen die Slowakei drei Tage zuvor jeweils in Belfast, die im September noch hatten passen müssen.

Insgesamt fünf PL-Spieler im Kader

Torwart Conor Hazard (Plymouth Argyle) und Verteidiger Ciaron Brown (Oxford United) waren damals verletzt und sind jetzt ebenso zurück wie die Verteidiger Daniel Ballard (AFC Sunderland) und Brodie Spencer (Oxford United) sowie Flügelspieler Paul Smyth (Queens Park Rangers), die im September allesamt kurzfristig hatten absagen müssen. Außerdem holte O’Neill Angreifer Josh Magennis (Exeter City) und Flügelstürmer Ross McCausland (Aris Limassol) nach längerer Abwesenheit wieder ins Aufgebot.