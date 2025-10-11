Totales Chaos und Notlandung: Flug-Ärger für Nigeria

SID 11.10.2025 • 23:27 Uhr Auf dem Rückweg vom WM-Qualifikationsspiel in Südafrika muss das Flugzeug der nigerianischen Nationalmannschaft notlanden. Es herrscht komplettes Chaos.

Nigerias Nationalmannschaft hat im Rahmen der afrikanischen WM-Qualifikation auf dem Flug von Südafrika zurück in die Heimat notlanden müssen.

Wie ein Medienvertreter der Super Eagles am Samstag mitteilte, musste der Pilot kurz nach einem geplanten Zwischenstopp in Angolas Hauptstadt Luanda umkehren, „nachdem ein lautes Knacken an der Windschutzscheibe des Flugzeugs den zunächst reibungslosen Flug beeinträchtigte.“

Totales Chaos: Neues Flugzeug muss her

Das Flugzeug, das die Mannschaft um Superstar Victor Osimhen (Galatasaray Istanbul) nach dem 2:1-Sieg am Freitag im südafrikanischen Polokwane gegen Lesotho zurück nach Uyo bringen sollte, hatte in Angola einen Tankstopp eingelegt, bevor es weiter in den Süden Nigerias fliegen wollte.

25 Minuten nach dem Start in Luanda musste der Pilot umkehren, Spieler, Staff und Regierungsvertreter an Bord verließen die Maschine und mussten auf ein neues Flugzeug warten.

