Ohne Messi: Argentinien müht sich zu 1:0 gegen Venezuela

SID 11.10.2025 • 08:13 Uhr Argentinien müht sich gegen Venezuela zum Sieg. WM-Gastgeber USA erreicht im Test gegen Ecuador ein 1:1.

Lionel Messi saß auf der Tribüne, als Fußball-Weltmeister Argentinien auf dem Weg zur WM 2026 einen mühsamen Sieg im Testspiel gegen Venezuela einfuhr. Ohne seinen Altstar tat sich der Titelverteidiger beim 1:0 (1:0) in Miami im US-Bundesstaat Florida schwer.

Das einzige Tor vor nur 15.000 Zuschauern im Hard Rock Stadium, Spielort bei der Mammut-WM im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko, erzielte Giovani Lo Celso auf Zuspiel des Weltmeisters Lautaro Martinez (31.).

Am Dienstag trifft Argentinien, das die WM-Qualifikation in Südamerika als überlegender Tabellenführer abgeschlossen hatte, in Fort Lauderdale in einem weiteren Test auf Puerto Rico.

Das Spiel war kurzfristig von Chicago nach Florida verlegt worden. Grund war laut den Organisatoren die Unruhe in der Stadt, die einer der Schauplätze des eskalierenden Streits über die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE gegen Immigranten und den von Präsident Donald Trump geplanten Einsatz der Nationalgarde ist.

WM-Gastgeber USA kam im Test gegen Ecuador in Austin/Texas zu einem 1:1 (0:1). Folarin Balogun von der AS Monaco erzielte den Ausgleich (71.) für das Team des argentinischen Trainers Mauricio Pochettino.