Rangnick schimpft nach Last-Minute-Pleite: "Deppert von uns"

SID 13.10.2025 • 07:13 Uhr Die Österreicher haben das direkte WM-Ticket weiter in der eigenen Hand - ärgern sich aber über einen unnötigen Rückschlag in Rumänien.

Ralf Rangnick war nach der Last-Minute-Pleite in Rumänien mächtig angefressen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das war sicherlich deppert von uns“, schimpfte Österreichs Nationaltrainer über das späte Gegentor beim 0:1 in Bukarest, das die Alpenkicker auf dem Weg zur WM 2026 einbremste. „Da geht es einfach darum, die Uhr runterzuspielen, dann fahren wir hier mit einem 0:0 nach Hause“, sagte Rangnick.

Hannoveraner schockt Österreich

Der Hannoveraner Virgil Ghita (90.+5) hatte ganz spät zum Sieg für die Rumänen getroffen. Nun droht Österreich ein Endspiel um das direkte WM-Ticket gegen Bosnien-Herzegowina. „Wir hatten heute die Chance, einen großen Schritt Richtung WM zu machen“, haderte Rangnick drei Tage nach dem Rekordsieg gegen San Marino (10:0), die Niederlage sei „extrem ärgerlich“.