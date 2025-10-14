WM-Traum von deutscher Trainer-Legende geplatzt

SID 14.10.2025 • 19:56 Uhr Im entscheidenden Spiel verlieren die "Eichhörnchen" in Nigeria und rutschen noch auf Platz drei ab.

Der deutsche Trainer Gernot Rohr hat das „Wunder von Benin“ verpasst und am letzten Spieltag die WM-Qualifikation verspielt.

Bei Rohrs früherem Arbeitgeber Nigeria unterlag der als Tabellenführer ins „Finale“ gegangene Außenseiter 0:4 (0:2) und rutschte noch auf Rang drei der Gruppe C ab. Der Traum von der ersten Endrunden-Teilnahme der „Eichhörnchen“ ist damit geplatzt.

Südafrika schafft WM-Qualifikation

Das direkte Ticket für die XXL-Endrunde im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko holte somit Südafrika durch ein 4:0 (2:0) gegen Ruanda. „Bafana Bafana“ ist erstmals seit dem Turnier 2010 im eigenen Land wieder bei einer Endrunde dabei.

Über die Qualifikation hatte Südafrika zuletzt 2002 das Ticket gelöst. Nigeria spielt als einer der vier besten Zweiten der acht Gruppen in den Playoffs, deren Sieger gegen ein Team eines anderen Kontinentalverbands um ein weiteres Ticket kämpft.

Osimhen vermasselt Benin den WM-Traum

In südostnigerianischen Uyo verhinderte Stürmerstar Victor Osimhen (Galatasaray) mit einem Dreierpack ein Fußball-Märchen, der Ex-Wolfsburger traf schon in der 3. sowie in der 38. und 51. Minute, der vierte Treffer durch Brentfords Frank Onyeka (90.+1) brachte Nigeria schließlich in die Playoffs. Benin agierte im wohl wichtigsten Spiel der nationalen Fußball-Geschichte nervös und war deutlich unterlegen.