Salahs Doppelpack: Auch Ägypten fährt zur WM

SID 08.10.2025 • 20:04 Uhr Das Team von Liverpool-Star Mohamed Salah fährt zu WM. Als drittes afrikanisches Land löst Ägypten das Ticket für den kommenden Sommer.

Ägypten nimmt im kommenden Sommer zum vierten Mal an einer Fußball-Weltmeisterschaft teil.

Das Team um Starstürmer Mohamed Salah löste sein Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko am Mittwochabend durch das 3:0 (2:0) gegen Dschibuti.

In Afrikas Qualifikationsgruppe A ist den Ägyptern der erste Platz schon vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, sie sind damit das dritte afrikanische Team, das für die Endrunde planen kann: Zuvor hatten sich bereits Marokko und Tunesien qualifiziert.

WM-Quali: Salah trifft doppelt

Salah, beim FC Liverpool Teamkollege von Florian Wirtz und dort zuletzt in der Kritik, traf für sein Land doppelt (14./84).

Ägypten hatte bislang nur 1934, 1990 und 2018 eine WM gespielt, auf den ersten Sieg auf dieser Bühne wartet das Land noch. Die kommende WM 2026 ist die bislang umfangreichste der Geschichte, sie findet erstmals mit 48 Mannschaften statt.