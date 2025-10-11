WM-Qualifikation: Spanien souverän - Uzun bei Türkei-Kantersieg eingewechselt

SID 11.10.2025 • 22:44 Uhr In der WM-Qualifikationsgruppe E sortieren sich die Verhältnisse. Spanien siegt souverän - die Türkei landet einen Kantersieg.

Spanien bleibt makellos, die Türkei hält sich trotz eines Kantersieges lediglich im Windschatten: In der WM-Qualifikationsgruppe E sortieren sich die Verhältnisse. Europameister Spanien vergab gegen Georgien zahllose Chancen und gewann am Ende 2:0 (1:0).

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Türken schossen in Bulgarien ein 6:1 (1:1) heraus, auch Eintracht Frankfurts Can Uzun kam zum Einsatz - das Team darf allerdings kaum auf das Direkt-Ticket für die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko hoffen.

WM-Qualifikation: Spanien makellos

Denn Spanien führt die Vierergruppe mit neun Punkten aus drei Spielen an, nur der Erste qualifiziert sich direkt für die WM. Rang zwei berechtigt zur Teilnahme an den Play-offs, diesen hat die Türkei (6 Punkte) inne. Es folgen Georgien (3) und Bulgarien (0). Das Heimspiel gegen Spanien hatten die Türken im September mit 0:6 verloren.

Yeremi Pino (24.) und Mikel Oyarzabal (64.) trafen am Samstagabend für Spanien gegen chancenlose Georgier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Türkei machte es erst in der zweiten Hälfte deutlich: Die Jungstars Arda Güler (11.) und Kenan Yildiz (51./56.) trafen, auch Mehmet Celik (65.) und Irfan Can Kahveci (90.+3) waren erfolgreich, hinzu kam ein Eigentor von Wiktor Popow (49.). Radoslaw Kirilow (13.) hatte in der ersten Hälfte zwischenzeitlich für Bulgarien ausgeglichen.