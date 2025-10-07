TV-Entscheidung um Fußball-WM 2026 gefallen

SPORT1 07.10.2025 • 09:17 Uhr Insgesamt 60 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika werden in der ARD und im ZDF übertragen. Darunter fallen auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft, sofern diese sich für das Turnier qualifiziert.

Gute Nachrichten für alle Fußball-Fans in Deutschland: Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) haben die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF einen Sublizenzierungs-Vertrag mit der Deutschen Telekom geschlossen und werden 60 der insgesamt 104 Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika übertragen.

Darunter werden auch die Spiele der deutschen A-Nationalmannschaft fallen, sofern sich die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Turnier qualifizieren kann. Auch das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale werden in der ARD oder im ZDF zu sehen sein. Die Telekom wollte sich auf SID-Anfrage zunächst nicht äußern.

MagentaTV zeigt 44 Spiele exklusiv

Die Deutsche Telekom hatte sich vor drei Monaten die TV-Rechte für das WM-Turnier gesichert. 44 Spiele der Endrunde wird die Telekom exklusiv auf ihrem kostenpflichtigen Online-Sender MagentaTV zeigen. Auch die weiteren Partien der WM werden bei MagentaTV zu sehen sein.

Deutschland liegt in der Qualifikation nach einer Niederlage in der Slowakei und einem Sieg gegen Nordirland auf Platz drei der Gruppe. Am Freitag geht es für die DFB-Auswahl in Sinsheim gegen Luxemburg um die nächsten drei Punkte. Lediglich der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM, der Gruppenzweite muss den Weg über die Playoffs nehmen.

