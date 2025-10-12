Überraschungssieg gegen Tschechien: WM-Traum der Färöer lebt

SID 12.10.2025 • 20:27 Uhr Der krasse Außenseiter feiert seinen dritten Sieg in Serie.

Die Färöer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Teilnahme träumen. Die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste mit knapp 55.000 Einwohnern besiegte in der WM-Qualifikation völlig überraschend Tschechien mit 2:1 (0:0) und feierte damit den dritten Sieg in Serie - für das Wunder muss aber noch einiges passieren.

{ "placeholderType": "MREC" }

Hanus Sörensen (67.) und Martin Agnarsson (81.) sorgten in Torshavn für die Riesenüberraschung. Für den haushohen Favoriten hatte Adam Karabec zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Die Färöer verkürzten den Abstand auf Tschechien in der Tabelle der Gruppe L auf einen Punkt.