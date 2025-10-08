Unruhe wegen Razzien: Argentinien spielt nicht in Chicago

SID 08.10.2025 • 23:21 Uhr Die argentinische Nationalmannschaft verschiebt das geplante Testspiel in den USA. Grund dafür ist eine umstrittene Maßnahme von US-Präsident Donald Trump.

Acht Monate vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat der Streit über Donald Trumps Vorgehen gegen Immigranten in den USA für die Verlegung eines Länderspiels gesorgt.

Der für den kommenden Montag geplante Test in Chicago/Illinois zwischen Weltmeister Argentinien und Puerto Rico wird nun einen Tag später in Fort Lauderdale/Florida stattfinden.

Das bestätigten die Organisatoren am Mittwoch. Grund sei die Unruhe in der Stadt, die einer der Schauplätze des eskalierenden Streits über die Razzien der US-Einwanderungsbehörde ICE und den von Präsident Trump geplanten Einsatz der Nationalgarde ist.

Trump hatte am vergangenen Wochenende per Dekret die Entsendung von 300 Nationalgardisten in das von den oppositionellen Demokraten regierte Chicago angeordnet.

Droht auch bei der WM Ärger?

Er begründet dies unter anderem mit Protesten gegen die ICE, bei denen es in den vergangenen Wochen gelegentlich Zusammenstöße gegeben hatte.

In den USA wird im kommenden Sommer der Großteil der WM-Spiele stattfinden, Trump hatte den internationalen Fans zuletzt wiederholt einen reibungslosen Ablauf versprochen.