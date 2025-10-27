Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

WM 2026: Zweite Vorverkaufsphase für Tickets gestartet

WM: Zweite Verkaufsphase gestartet

Der Ticket-Vorverkauf für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht in die nächste Runde. In der ersten Phase bewarben sich mehr als viereinhalb Millionen Fans.
Gianni Infantino und Donald Trump geben das Datum für die finale Auslosung für WM 2026 bekannt und sprechen dabei vom größten Sport-Event der Geschichte.
SID
Der Ticket-Vorverkauf für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht in die nächste Runde. In der ersten Phase bewarben sich mehr als viereinhalb Millionen Fans.

Der Kartenvorverkauf für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko geht in die nächste Runde. Am Montag begann die zweite Phase, in der sich Fans bis zum 31. Oktober um 16 Uhr MEZ für die sogenannte Frühticketziehung anmelden können. In dieser stehen dann eine Million Karten zur Verfügung.

Die Frühticketziehung beginnt am 12. November mit einer „nationalen Exklusivitätsperiode“, in der die per Losverfahren ausgewählten Einwohner aus den USA, Kanada und Mexiko Karten für Begegnungen in ihrem jeweiligen Land erwerben können. Ab dem 17. November sind dann auch internationale Fans an der Reihe.

In der ersten Vorverkaufsphase, in der eine Anmeldung nur mit einer Visa-Karte möglich gewesen war, hatten sich laut Weltverband FIFA mehr als viereinhalb Millionen Fans aus 216 Ländern auf Tickets beworben.

Mehr als eine Million Karten bereits verkauft

Insgesamt wurden mehr als eine Million Karten verkauft. Die meisten erwarben dabei Einwohner aus den USA, gefolgt von Kanada und Mexiko. Deutschland belegte hinter England Platz fünf, Brasilien, Spanien, Kolumbien, Argentinien und Frankreich komplettierten die Top 10.

Im Anschluss an die WM-Auslosung am 5. Dezember soll die Zufallsziehung beginnen, in der Fans sich für Karten von bestimmten Spielen bewerben können. Unmittelbar vor Start der Endrunde (11. Juni bis 19. Juli) soll es dann nochmal Restkarten geben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite