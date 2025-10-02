WM-Quali: Luxemburg mit fünf "Deutschen" gegen DFB

SID 02.10.2025 • 11:53 Uhr Nationaltrainer Jeff Strasser nominiert seinen Kader für das Duell in Sinsheim, wo er jedoch auf einen wichtigen Spieler verzichten muss.

Mit fünf Deutschland-Legionären stellt sich die Fußball-Nationalmannschaft von Luxemburg in der WM-Qualifikation der DFB-Auswahl entgegen. Nationaltrainer Jeff Strasser berief am Donnerstag den Gladbacher Torhüter Tiago Pereira, Magdeburgs Eldin Dzogovic, Mathias Olesen aus Fürth, Aiman Dardari vom FC Augsburg und Danel Sinani (FC St. Pauli) in seinen 24er-Kader für das Duell am 10. Oktober in Sinsheim. Sinani steht wegen einer Gelbsperre allerdings erst für das zweite Spiel dieser Maßnahme drei Tage später in der Slowakei zur Verfügung.

Angeführt wird das Aufgebot von Topspieler Leandro Barreiro, der bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Luxemburg, die Nummer 96 der Weltrangliste, ist mit zwei Heimniederlagen in die Qualigruppe A gestartet: Gegen Nordirland verlor Strassers Elf 1:3, gegen die Slowakei sehr unglücklich 0:1. Damit ist Luxemburg in der Viererstaffel Letzter hinter der drittplatzierten DFB-Auswahl.

Strasser warnt vor DFB-Team

„Deutschland ist der schwerste Gegner in der Gruppe“, sagte der frühere Bundesliga-Profi Strasser (1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach) bei der Kaderbekanntgabe. „Wir werden uns gut vorbereiten und haben Deutschland bereits genau analysiert. Wir kennen ihre Stärken - und sie haben sicher einige. Die Defensivarbeit und das Umschalten werden ein Schlüssel. Ihre Konter sind brandgefährlich.“