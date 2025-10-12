WM-Quali: Niederlande weiter ungeschlagen

SID 12.10.2025 • 19:51 Uhr Oranje kommt dem WM-Ticket immer näher, Finnland ist chancenlos.

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat einen weiteren großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft 2026 gemacht.

Angeführt vom überragenden Memphis Depay gewann das Team von Bondscoach Ronald Koeman in Amsterdam mit 4:0 (3:0) gegen Finnland. Oranje steht mit 16 Punkten aus sechs Spielen weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze der Qualifikations-Gruppe G.

Der ehemalige Dortmunder Donyell Malen (8.), Kapitän Virgil van Dijk (17.) und Depay mit einem verwandelten Handelfmeter (38.) sorgten schon zur Pause für klare Verhältnisse. Depay bereitete die beiden ersten Treffer vor und krönte damit seine Leistung. Cody Gakpo sorgte mit einem sehenswerten Distanztreffer für den Endstand (84.).