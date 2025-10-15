Newsticker
WM>

WM-Tests: USA siegreich, Kanada und Mexiko nur mit Remis

Gastgeber feiert Sieg im WM-Test

Haji Wright schießt die US-Amerikaner gegen Australien zum Sieg.
Haji Wright traf doppelt gegen Australien
Haji Wright traf doppelt gegen Australien
© GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/DUSTIN BRADFORD
SID
Haji Wright schießt die US-Amerikaner gegen Australien zum Sieg.

Erfolgserlebnis für die USA, Dämpfer für Kanada und Mexiko: Die Gastgeber der Fußball-WM 2026 haben bei ihren Testspielen ganz unterschiedliche Abende erlebt.

Gegen die seit sieben Spielen ungeschlagenen Australier gelang den USA ein 2:1 (1:1) in Denver. Mexiko trennte sich derweil mit 1:1 (1:1) von Ecuador, Kanada kam gegen Kolumbien und Bayern-Star Luis Diaz zu einem 0:0.

Jordan Bos (19.) hatte die Australier zunächst in Führung gebracht, ehe Haji Wright (33./51.) die Gastgeber per Doppelpack zum Sieg führte. Die US-Amerikaner sind in den vergangenen drei Testspielen ungeschlagen, Kanada steht nun bei zwei Partien nacheinander ohne Sieg und Mexiko wartet gar schon vier Spiele auf einen Triumph. Als Co-Hosts der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr sind die drei Nationen automatisch qualifiziert.

