Deschamps hadert mit Ansetzung am Jahrestag der Terrornacht

SID 06.11.2025 • 21:22 Uhr Das Andenken an die Opfer von Paris soll geehrt werden.

Frankreichs Fußball-Nationaltrainer Didier Deschamps hätte das kommende Länderspiel der WM-Qualifikation gegen die Ukraine am zehnten Jahrestag der Terrornacht von Paris gern an einem anderen Datum ausgetragen. „Es ist ein sensibles Thema. Tief in meinem Inneren denke ich, dass es besser gewesen wäre, wenn wir das Spiel am 13. November hätten vermeiden können“, sagte Deschamps am Donnerstag: „Wäre das möglich gewesen? Ich habe keine Antwort darauf, es liegt nicht in meiner Hand.“

Am 13. November 2015 war die deutsche Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Frankreich im Stade de France aufgelaufen, als sich vor dem Stadion während der Partie drei Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. Insgesamt starben in der Nacht bei islamistisch motivierten Attentaten in der französischen Hauptstadt Paris 130 Menschen.

Das Duell gegen die Ukraine im Pariser Parc des Princes wird laut Deschamps „ein besonderer Tag voller Gedenkfeiern“ sein: „Aus Respekt vor den Familien, die gelitten und Angehörige verloren haben, muss die Pflicht zum Gedenken immer gewahrt bleiben.“