Erstaunliches Ronaldo-Selfie aus dem Weißen Haus

Cristiano Ronaldo ist endgültig unter den Superreichen angekommen: Der portugiesische Nationalspieler - seit kurzem auch erster Fußball-Milliardär - nahm an einem von Donald Trump veranstalten Abendessen im Weißen Haus teil.
Irres Ronaldo-Selfie aus Weißen Haus
Trump hatte eine saudi-arabische Delegation um den Kronprinzen Mohammed Bin Salman eingeladen - und auch Ronaldo, der in dem Wüstenstaat sein Geld verdient, gehörte zu den Stargästen.
„CR7″ war dabei nur einer von vielen prominenten Namen, die den Weg in die US-Hauptstadt Washington gefunden hatten.
Erstaunliches Selfie bei „bedeutendem Ereignis“
Im Netz kursiert ein erstaunliches Selfie: Es zeigt Ronaldo, aber auch unter anderem Tech-Mogul Elon Musk und den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.
Ronaldo hatte erst kürzlich in einem Interview seine Bewunderung für Trump zum Ausdruck gebracht.
Die New York Times hatte das Treffen als „bedeutendes diplomatisches Ereignis“ beschrieben. Es war der erste US-Aufenthalt des saudischen Kronprinzen seit sieben Jahren, als der Mord an dem in den USA lebenden Regimekritiker Jamal Ahmad Khashoggi eine diplomatische Krise zwischen den beiden Ländern auslöste.
Unter Trump haben sich die seit vielen Jahrzehnten durch gemeinsame geopolitische Interessen verbündeten Nationen wieder angenähert.