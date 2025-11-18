Ekstase! Schottland bucht WM-Ticket

Moritz Pleßmann 18.11.2025 • 22:51 Uhr Schottland bejubelt ganz spät die Qualifikation für die Weltmeisterschaft. Nach einem frühen Traumtor kann Dänemark kontern - dann kommen Kieran Tierney und Kenny McLean.

Wahnsinn in der Nachspielzeit! Schottland hat sich dank zwei später Tore mit 4:2 gegen Dänemark durchgesetzt und das direkte Ticket zur WM im kommenden Jahr gesichert.

Kieran Tierney (90.+3) und Kenny McLean (90.+9) bescherten den Schotten am Dienstagabend tief in der Nachspielzeit die erste Endrunden-Teilnahme seit 1998. McLeans Treffer versetzte die gesamte Mannschaft in Ekstase, die jubelnd aufs Feld liefen.

Dänemark hätte ein Unentschieden gereicht

Die Dänen müssen nach der Niederlage nun den Umweg über die europäischen Playoffs nehmen - dabei hätte ihnen schon ein Unentschieden zur direkten Qualifikation gereicht.

Doch die Pläne wurden in der dritten Minute über den Haufen geworfen, als Scott McTominay traumhaft per Fallrückzieher traf. Überhaupt war Dänemark erst durch ein höchst ärgerliches 2:2 gegen Belarus drei Tage zuvor in die Lage geraten, in Glasgow noch einen Punkt holen zu müssen.

Nach dem frühen Schock war Dänemark ohne die beiden Wolfsburger Christian Eriksen und Jonas Wind deutlich stärker, die Schotten kamen bei 20 Prozent Ballbesitz kaum noch aus der eigenen Hälfte. Kapitän Andy Robertson und seine Kollegen verteidigten jedoch voller Leidenschaft, sie warfen sich in jeden Schuss und retteten sich in die Pause.

Tierney wird zum Helden

In der zweiten Halbzeit verursachte Robertson einen Foulelfmeter - Rasmus Höjlund (57.), Teamkollege von McTominay bei der SSC Neapel, verwandelte. Nach Gelb-Rot gegen Rasmus Kristensen (61.) gelang Schottland in Überzahl durch Lawrence Shankland (78.) das 2:1, Patrick Dorgu (82.) konterte für Dänemark.

Zum schottischen Helden wurde schließlich Tierney, McLean beseitigte mit seinem Treffer von der Mittellinie alle Zweifel.

-----