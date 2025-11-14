WM-Traum für Überraschungsteam geplatzt

Kroatien hat mit einem Arbeitssieg gegen das Überraschungsteam der Färöer das Ticket für die Fußball-WM 2026 gelöst.
Fußballzwerg verpasst Sensation
Das Team um Altmeister Luka Modrić (40) gewann nach Rückstand mit 3:1 (1:1) und qualifizierte sich zum siebten Mal als eigenständiger Staat für eine Endrunde.
Für die Färöer, die zuletzt mit drei Siegen in Folge für Aufsehen gesorgt hatten, platzte der Traum von der WM-Premiere. (WM-Qualifikation: Die Tabellen)
Färöer gingen in Führung
In Rijeka rieben sich die Zuschauer zunächst verwundert die Augen: Die Färöer, die zuletzt sogar gegen Tschechien gewonnen hatten, gingen durch Geza David Turi (16.) in Führung.
Die Kroaten, 2018 WM-Dritter und 2022 sogar im Finale, schafften durch den Ex-Leipziger Josko Gvardiol (23.), den ehemaligen Unioner Petar Musa (57.) und Nikola Vlasic (70.) aber die Wende und fahren zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Aus Europa hatten zuvor nur England und Frankreich das WM-Ticket gelöst.