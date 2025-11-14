WM-Traum für Überraschungsteam geplatzt

SID 14.11.2025 • 22:37 Uhr Für Außenseiter Färöer, der zuletzt mit drei Siegen in Folge für Aufsehen gesorgt hatte, platzt der Traum von der WM-Premiere.

Kroatien hat mit einem Arbeitssieg gegen das Überraschungsteam der Färöer das Ticket für die Fußball-WM 2026 gelöst.

Das Team um Altmeister Luka Modrić (40) gewann nach Rückstand mit 3:1 (1:1) und qualifizierte sich zum siebten Mal als eigenständiger Staat für eine Endrunde.

Für die Färöer, die zuletzt mit drei Siegen in Folge für Aufsehen gesorgt hatten, platzte der Traum von der WM-Premiere. (WM-Qualifikation: Die Tabellen)

Färöer gingen in Führung

In Rijeka rieben sich die Zuschauer zunächst verwundert die Augen: Die Färöer, die zuletzt sogar gegen Tschechien gewonnen hatten, gingen durch Geza David Turi (16.) in Führung.