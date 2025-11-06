Luxemburg mit sechs "Deutschen" gegen DFB-Elf

SID 06.11.2025 • 13:43 Uhr Nationaltrainer Strasser holt für das Quali-Duell unter anderem Spieler aus Augsburg und vom FC St. Pauli.

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft setzt im WM-Qualifikationsspiel gegen die DFB-Elf abermals auf sechs Legionäre aus Deutschland. Nationaltrainer Jeff Strasser berief am Donnerstag in dem Augsburger Aiman Dardari und Danel Sinani vom FC St. Pauli zwei Bundesliga-Feldspieler in seinen Kader für das Duell mit dem viermaligen Weltmeister am 14. November (20.45 Uhr).

Außerdem sind auch die beiden Torhüter Lucas Fox vom Regionalligisten 1. FC Bocholt und Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach) sowie die Zweitliga-Profis Eldin Dzogovic vom 1. FC Magdeburg und Mathias Olesen (Greuther Fürth) wieder dabei. Das Sextett gehörte bereits der Mannschaft an, die im Oktober in Sinsheim 0:4 gegen die DFB-Auswahl verloren hatte. Sinani war damals allerdings gesperrt.

Ex-Mainzer führt Luxemburgs Aufgebot an

Angeführt wird Luxemburgs Aufgebot auch diesmal vom früheren Mainzer Leandro Barreiro, der bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht. Verzichten muss Strasser auf den verletzten Enes Mahmutovic (NAC Breda) und den angeschlagenen früheren Gladbacher Yvandro Borges (Heracles Almelo).