Nach Müller: Auch Klopp WM-Experte für MagentaTV

SID 14.11.2025 • 09:00 Uhr Der Global Head of Soccer bei Red Bull kehrt zu seiner früheren Rolle zurück.

Jürgen Klopp feiert im Rahmen der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bei MagentaTV sein Comeback vor der Kamera. Wie der Streamingdienst am Freitag bekannt gab, wird der derzeitige Global Head of Soccer bei Red Bull das XXL-Turnier als Experte begleiten. Nach Thomas Müller ist Klopp damit bereits der zweite prominente Name, der bei der Online-Plattform zu sehen sein wird.

„Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon-Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird“, sagte der frühere Erfolgstrainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund: „Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein.“

Klopp kehrt damit nach einer langen Pause zu der Rolle des TV-Experten zurück. Von 2005 bis 2008 hatte er für das ZDF die Heim-WM 2006 und die EM 2008 in der Schweiz und Österreich begleitet, 2010 hatte er dann während der Weltmeisterschaft in Südafrika beim Kölner Sender RTL vor der Kamera gestanden.