Nach Verletzungspause: Yamal zurück im Spanien-Kader

SID 07.11.2025 • 16:05 Uhr Der Youngster des Europameisters verpasste die vergangenen beiden Länderspiele verletzt. Nun soll er dabei helfen, das direkte WM-Ticket zu lösen.

Starspieler Lamine Yamal ist zurück im Kader der spanischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 18 Jahre alte Stürmer vom FC Barcelona steht dem Europameister in der WM-Qualifikation in Georgien am 15. November und drei Tage später gegen die Türkei wieder zur Verfügung, nachdem ein Leistenproblem ihn bei den vergangenen beiden Länderspielen zum Zuschauen gezwungen hatte. Nationaltrainer Luis de la Fuente gab seinen Kader am Freitag bekannt.