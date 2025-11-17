Niederlande lösen WM-Ticket - Fan-Boykott im Stadion

SPORT1 17.11.2025 • 23:07 Uhr Die Niederlande fahren zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko. Zwei ehemalige Bundesliga-Profis treffen. Dennoch gibt es einen Fan-Boykott.

Die Niederlande haben die letzten theoretischen Zweifel an der WM-Qualifikation mühelos beseitigt und das Ticket für das XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko gelöst. Gegen Litauen setzte sich die Elftal am Montagabend in Amsterdam 4:0 (1:0) durch - dennoch gab es Fan-Ärger bei Oranje.

Die niederländische Fan-Gruppierung „Dutch Fanatics“ boykottierte das Qualifikationsspiel in der Johan Cruijff Arena. Die Vereinigung befindet sich in einem Streit mit dem niederländischen Verband und fordert unter anderem einen eigenen Stehblock bei Länderspielen.

„Wir kommen 2026 wieder. Mit großen Plänen für die Weltmeisterschaft“, schrieben die „Dutch Fanatics“ bei Instagram im Vorfeld der Partie.

Ex-Bundesliga-Profis lassen Oranje jubeln

Bereits vor dem Spiel hatte Oranje die Teilnahme praktisch sicher, da Verfolger Polen das deutlich schlechtere Torverhältnis hatte.

Tijjani Reijnders (16.) sowie Cody Gakpo (58./Foulelfmeter), Ex-Leipziger Xavi Simons (60.) und Ex-Dortmunder Donyell Malen (62.) mit drei Treffern innerhalb von fünf Minuten schossen das Team von Bondscoach Ronald Koeman zum sechsten Sieg im achten Spiel der Gruppe G.

Polen kann sich über die Playoffs qualifizieren

Die Polen um Ex-Bundesliga-Angreifer Robert Lewandowski haben über die Playoffs noch die Chance, sich für die WM-Endrunde im kommenden Jahr (11. Juni bis 19. Juli 2026) zu qualifizieren. Die Auslosung der Playoffs findet am Donnerstag in Zürich statt.

Die Niederlande sind zum zwölften Mal in ihrer Geschichte bei einer WM-Endrunde vertreten. In diesem Jahrtausend verpassten sie zweimal das Turnier – 2002 in Japan und Südkorea sowie 2018 in Russland.

-----