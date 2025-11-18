"Joker" Gregoritsch schießt Österreich zur WM

SID 18.11.2025 • 22:52 Uhr Österreich hat das WM-Ticket sicher. Ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina reicht der Mannschaft von Ralf Rangnick für den Gruppensieg.

Dem „Joker“ sei Dank: Michael Gregoritsch hat Österreich die Teilnahme an der WM im kommenden Jahr beschert. Der Treffer des ehemaligen Bundesliga-Profis (78.) rettete der Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick im hitzigen „Endspiel“ gegen Verfolger Bosnien-Herzegowina ein 1:1 (0:1) und damit den Sieg in der Gruppe H.

Für Österreich ist es die erste Teilnahme seit 1998, die Bosnier können über die Playoffs nachrücken.

Haris Tabakovic von Borussia Mönchengladbach (12.) hatte die Gäste im Wiener Ernst-Happel-Stadion in Führung gebracht. Kurz vor der Pause nahm der portugiesische Schiedsrichter João Pinheiro den vermeintlichen Ausgleich zurück (43.): Torschütze Konrad Laimer vom FC Bayern hatte zuvor noch in der eigenen Hälfte Gegenspieler Amar Memic leicht geschubst.

Die Gastgeber spielten in der zweiten Halbzeit Powerplay, der in der 59. Minute eingewechselte Gregoritsch drosch eine von der Latte abgeprallte Hereingabe von Marcel Sabitzer ins Netz. Kurz vor Spielende hatte der frühere Profi von unter anderem dem SC Freiburg, der jetzt für Bröndby IF in Dänemark spielt, sogar den Siegtreffer auf dem Fuß.