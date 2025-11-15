Österreich ganz dicht vor WM-Ticket

SPORT1 15.11.2025 • 19:53 Uhr Österreich fährt einen souveränen Sieg auf Zypern ein. Gewinnt Bosnien-Herzegowina am Abend nicht gegen Rumänien, hat Österreich das WM-Ticket sicher.

Österreich steht kurz vor der direkten WM-Qualifikation. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick erledigte beim 2:0 (1:0)-Sieg auf Zypern ihre Pflichtaufgabe und liegt vorerst fünf Punkte vor Bosnien-Herzegowina.

Gewinnt der Verfolger am Abend (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) nicht gegen Rumänien, ist Österreich das WM-Ticket und damit die erste Teilnahme seit 1998 vor dem letzten Spieltag nicht mehr zu nehmen.

WM-Qualifikation: „Galavorstellung” von Arnautovic

Rekordtorschütze Marko Arnautovic brachte die Alpenkicker nach einem Foul am Leipziger Christoph Baumgartner per Elfmeter in Führung (18.) und sorgte mit seinem zweiten Treffer nach der Pause für die Vorentscheidung (56.).

Die österreichische Zeitung Krone schrieb von einer „Galavorstellung“ des 36-Jährigen, der mit nunmehr 47 Toren im ÖFB-Trikot seinen Rekord weiter ausbaute.

Mit Baumgartner, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Nicolas Seiwald, Konrad Laimer, Xaver Schlager und Philipp Lienhart standen insgesamt sieben Bundesliga-Profis in der Startelf, Kapitän David Alaba fehlte gesperrt.

Mit einem Sieg könnte Bosnien-Herzegowina den Abstand wieder auf zwei Punkte verkürzen - und das abschließende Gruppenspiel am Dienstag in Wien damit zu einem Endspiel um das direkte Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko machen.

