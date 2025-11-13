Strasser: DFB-Elf auch ohne Kimmich "fast gleichwertig"

SID 13.11.2025 • 16:31 Uhr Der luxemburgische Nationaltrainer hofft auf Rückkehrer Danel Sinani vom FC St. Pauli.

Der luxemburgische Fußball-Nationaltrainer Jeff Strasser misst dem Ausfall von DFB-Kapitän Joshua Kimmich im WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland keine überragende Bedeutung bei. Zwar spiele der Münchner eine „wichtige Rolle“ in der Elf des viermaligen Weltmeisters, sagte Strasser vor der Begegnung am Freitag (20.45 Uhr/RTL), „aber derjenige, der reinkommt, wird ihn qualitativ fast gleichwertig ersetzen“.

Überhaupt gelte für die DFB-Elf: „Sie können viele Spieler gut ersetzen. Wenn Schlotterbeck nicht spielt, wird Anton spielen, wenn Kimmich nicht spielt, ein anderer - sie werden immer Qualität auf dem Spielfeld haben.“

Nach dem 0:4 im Hinspiel im Oktober gehe es für seine Mannschaft darum, „dem Druck standzuhalten und eine andere defensive Höhe zu erreichen“, betonte Strasser (51). Dann sei es das Ziel zu versuchen, „in Kontersituationen zu kommen“.

Das wird die Aufgabe von Danel Sinani sein. Der vor einem Monat noch gelbgesperrte Profi von Bundesligist FC St. Pauli brennt auf das Duell. „Ich spiele ja in Deutschland, das macht schon was mit einem Spieler“, sagte er: „Ich kenne viele der deutschen Spieler und will mich mit diesen Spielern messen, ihnen einen Streich spielen.“

Strasser hält große Stücke auf den Offensivmann. „Einen Spieler wie Danel mit seinen technischen Fähigkeiten dabei zu haben, ist schon ein Vorteil für uns.“

Neben Sinani hat Strasser fünf weitere „Deutsche“ in seinem Aufgebot: Die beiden Torhüter Lucas Fox vom Regionalligisten 1. FC Bocholt und Tiago Pereira (Borussia Mönchengladbach) sowie den Augsburger Aiman Dardari und die Zweitliga-Profis Eldin Dzogovic vom 1. FC Magdeburg und Mathias Olesen (Greuther Fürth).