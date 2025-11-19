Titel gegen Feiertag? Van der Bellen antwortet Arnautovic

SID 19.11.2025 • 16:15 Uhr Das Staatsoberhaupt reagiert mit Humor auf den Vorschlag des Nationalspielers. Vielleicht könnte es mit einem Feiertag sogar noch was werden.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen will für den von Marko Arnautovic vehement geforderten Nationalfeiertag mehr sehen als "nur" die Qualifikation für die Fußball-WM. "Lieber Marko Arnautovic, kommt ihnen das hier bekannt vor?", fragte Van der Bellen am Mittwoch in einem Reaktionsvideo bei Instagram - und er zeigte ein Bild des WM-Pokals.

"Wenn Ende Juli nächstes Jahr das hier nach Wien zurückgebracht wird", sagte das Staatsoberhaupt mit einem Augenzwinkern, "dann könnten wir vielleicht noch mal reden, könnte ich mir vorstellen."

Nach dem 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina am Dienstagabend, gleichbedeutend mit dem direkten WM-Ticket für Österreich, hatte Arnautovic im ORF gefordert: "Eine Ansage an die Regierung. Bundeskanzler. Bundespräsident. Dass heute, der 18. November, ein Feiertag für jeden ist. WM ist für jeden die Krone. Alle Politiker im Stadion sollen bitte darüber nachdenken."