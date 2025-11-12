Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM
WM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
VIDEOS
WM>

Tuchel gibt Bellingham keine Stammplatzgarantie

Tuchel gibt keine Stammplatzgarantie

Jude Bellingham von Real Madrid müsse sich seinen Platz in der Startelf der Engländer verdienen - der Konkurrenzkampf soll dem Team helfen.
Jude Bellingham ist zurück im England-Kader nach zuletzt überzeugenden Leistungen im Real-Trikot. Nun darf sich England-Trainer Thomas Tuchel auf seinen Starspieler freuen. Doch er will auch eine Hilfe für Bellingham sein.
SID
Jude Bellingham von Real Madrid müsse sich seinen Platz in der Startelf der Engländer verdienen - der Konkurrenzkampf soll dem Team helfen.

Thomas Tuchel garantiert Jude Bellingham keinen Stammplatz im offensiven Mittelfeld der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der Star von Real Madrid müsse sich seinen Platz wie alle anderen verdienen, sagte der deutsche Teammanager am Mittwoch im Vorfeld der finalen WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien und in Albanien.

Jüngst hatte in Bellinghams Abwesenheit Morgan Rogers von Aston Villa brilliert - und England das Ticket für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada gelöst.

Keine Stammplatzgarantie für Bellingham

„Im Moment konkurrieren die beiden miteinander. Sie sind Freunde, daher ist es ein freundschaftlicher Wettbewerb. Sie müssen keine Rivalen sein und sich nicht hassen. Sie respektieren einander und kämpfen um dieselbe Position“, sagte Tuchel: „Können sie zusammen spielen? Ja, aber in einer anderen Formation, und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Formation zu ändern.“

Phil Foden ist ebenfalls wieder in Englands Kader dabei, Tuchel hatte auch den Offensivstar von Manchester City jüngst nicht nominiert. „Wir haben auch ohne sie die Messlatte hoch gelegt. Jetzt sind sie zurück, und es liegt in ihrer Verantwortung, dazu beizutragen, und genau das tun sie. Die Standards sind klar“, sagte der frühere Bayern-Trainer.

Es sei sein Ziel, einen „Konkurrenzkampf zu schaffen, bei dem jeder weiß: Wenn die Leistung nicht stimmt, kann die Tür geschlossen werden, weil jemand anderes den Platz einnimmt“, sagte Tuchel. „Es ist keine Drohung, sondern eher das Gegenteil. Wir sind definitiv auf dem Weg. Jeder wollte im Camp dabei sein. Jeder war total gespannt darauf, zu kommen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite