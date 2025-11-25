Umfrage: Nur wenige Deutsche trauen DFB-Elf den WM-Titel zu

SID 25.11.2025 • 06:14 Uhr Ein erneutes Vorrunden-Aus befürchtet allerdings kaum jemand.

Deutschland als Fußball-Weltmeister 2026 - daran glauben aktuell hierzulande nur die Wenigsten. Das hat nun eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des stern und von RTL Deutschland ergeben. Demnach glaubt nicht einmal jeder Zehnte (acht Prozent) nach den wankelmütigen Auftritte seit der Heim-EM an den Gewinn des fünften Sterns.

Rund ein Viertel (27 Prozent), und damit der größte Teil der Deutschen, rechnet der Erhebung zufolge mit dem Aus im Viertelfinale, das die DFB-Auswahl auch im vergangenen Sommer bei der EM ereilt hatte. Etwa jeder Fünfte (18 Prozent) traut dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann immerhin das Halbfinale, acht Prozent sehen Deutschland als neuen Vize-Weltmeister. Nur jeder Zwanzigste (5 Prozent) erwartet dagegen schon ein erneutes Aus in der Vorrunde wie in Katar 2022 und in Russland 2018.