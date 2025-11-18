Van Dijk fiebert mit: Suriname kurz vor WM-Qualifikation

SID 18.11.2025 • 12:33 Uhr In der Nacht zu Mittwoch kommt es zum Fernduell mit Panama.

In Suriname wächst die Vorfreude Tag für Tag. Der kleinste unabhängige Staat Südamerikas ist nur noch einen Schritt von der sensationellen ersten WM-Teilnahme entfernt. Diese Chance, sagte Nationaltrainer Stanley Menzo vor dem entscheidenden Gruppenspiel in Guatemala (Mittwoch, 2 Uhr MEZ), sei „ein besonderes Fest, ein besonderes Geschenk für das Land“. Auch Liverpools Virgil Van Dijk fiebert mit.

„Hoffentlich qualifiziert sich auch Suriname“, sagte der Verteidiger nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit den Niederlanden am Montagabend: „In der gleichen Gruppe zu sein, wäre fantastisch.“

Wie viele (einstige) Oranje-Stars, etwa Clarence Seedorf oder Edgar Davids, hat van Dijk surinamische Wurzeln. Die ehemaligen Bundesliga-Profis Sheraldo Becker und Jean-Paul Boetius besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft - und sollen Suriname nun zur WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA schießen.

Ein ganzes Land fiebert auf ein großes Fest hin

Suriname geht mit drei Toren Vorsprung als Tabellenführer der CONCACAF-Qualifikationsgruppe A ins Fernduell mit dem punktgleichen Panama, das im Parallelspiel auf El Salvador trifft.

„Für beide Mannschaften ist noch nichts entschieden, wir müssen weiterspielen“, warnte Menzo, der einst das Tor von Ajax Amsterdam hütete: „Wir müssen Guatemala schlagen und so viele Tore wie möglich schießen.“ Misslingt dies, erhält Suriname möglicherweise als einer der beiden besten Gruppenzweiten in Nord- und Mittelamerika über die interkontinentalen Playoffs im März eine weitere WM-Chance.