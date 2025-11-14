"Viele geile Zocker": Weltmeister Jeltsch traut U17 den Titel zu

SID 14.11.2025 • 06:01 Uhr 2023 holte Finn Jeltsch mit der U17 den WM-Titel. Auch im aktuellen Kader sieht der 19-Jährige viel Potenzial.

Innenverteidiger Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart traut der deutschen U17-Nationalmannschaft die Titelverteidigung bei der WM in Katar zu. „Das ist eine gute Truppe, mit vielen geilen Zockern. Die können ganz weit kommen“, sagte der 19-Jährige, der 2023 mit der U17 in Indonesien sensationell den WM-Titel geholt hatte, mit Blick auf den Start der K.o.-Runde.

Am Samstag (15.45 Uhr/Sky Sport News) trifft die Auswahl von Nationaltrainer Marc Meister im Sechzehntelfinale auf Burkina Faso. „Die K.o.-Phase ist nochmal was anderes, da geht es jedes Spiel um alles. Sie haben die Qualität, um da etwas zu holen“, sagte Jeltsch, der die bisherigen Ergebnisse natürlich verfolgt und das 7:0 zum Gruppenabschluss gegen El Salvador zuletzt „sogar ein bisschen geschaut“ habe.

Der WM-Coup 2023 habe seiner Karriere nochmal einen richtigen Boost gegeben. „Bei uns war das damals schon sehr krass, weil wir auch vorher die EM gewonnen hatten. Wie die WM dann auch verlaufen ist - viele Elfmeterschießen, viele knappe Spiele - damit haben wir viele Leute erreicht und sie auf unserem Weg mitgenommen“, sagte Jeltsch, der sich rund zwei Jahre später in der Bundesliga etabliert hat und auch bei der U21 als einer von zwei Kapitänen voran geht.