Vor DFB-Showdown: Slowakei schlägt Nordirland

SID 14.11.2025 • 22:48 Uhr Tomás Bobcek lässt die Slowaken spät jubeln. Gegen Deutschland geht es nun um das direkte WM-Ticket.

Die Slowakei darf vor dem Endspiel gegen Deutschland weiter vom direkten WM-Ticket träumen. Das Team von Trainer Francesco Calzona besiegte Nordirland mit 1:0 (0:0) und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Quali-Gruppe A zu verdrängen.

Im Showdown am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Leipzig müssen die Slowaken aber zwingend gewinnen, um noch am DFB-Team vorbeizuziehen. Ansonsten führt der Weg über die Play-offs.

Slowakei trifft in der Nachspielzeit

Tomás Bobcek ließ die Slowaken, die zum Auftakt im September überraschend mit 2:0 gegen die DFB-Auswahl gewonnen hatten, auf Vorarbeit des ehemaligen Bundesliga-Spielers László Bénes spät jubeln (90.+1).