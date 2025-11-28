Newsticker
WM 2026: Iranische Delegation boykottiert Auslosung

Die iranische Delegation wird die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA boykottieren. Das teilte der Verband am Freitag mit. Demnach sei mehreren Vertretern im Vorfeld der Veranstaltung, die am kommenden Freitag in Washington D.C. stattfindet, das Visum verweigert worden.

„Wir haben der FIFA mitgeteilt, dass die getroffenen Entscheidungen nichts mit Sport zu tun haben und dass die Mitglieder der iranischen Delegation nicht an der Auslosung der Weltmeisterschaft teilnehmen werden“, erklärte der Sprecher des iranischen Fußballverbands im staatlichen Fernsehen. Lokale Medien hatten berichtet, dass die USA insbesondere dem Verbandspräsidenten ein Visum verweigert hätten.

Die USA richten die WM im kommenden Jahr vom 11. Juni bis 19. Juli gemeinsam mit Kanada und Mexiko aus. Erstmals nehmen 48 Teams teil.

