WM-Traum von Aubameyang und Gabun geplatzt

SID 13.11.2025 • 22:18 Uhr Pierre-Emerick Aubameyang verpasst mit seinem Land die WM im kommenden Jahr.

Der Traum von einer WM-Teilnahme ist für den früheren Bundesligastürmer Pierre-Emerick Aubameyang wohl endgültig geplatzt.

Der 36-Jährige verlor am Donnerstag mit Gabun in den afrikanischen Play-offs in Rabat/Marokko mit 1:4 (1:1, 0:0) nach Verlängerung gegen Nigeria und verpasst mit seinem Land damit die Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Beim Start der WM 2030 steht Aubameyang kurz vor seinem 41. Geburtstag.

Aubameyang, mittlerweile in Diensten des französischen Traditionsklubs Olympique Marseille, erzielte zwischen 2013 und 2018 insgesamt 98 Bundesligatreffer für Borussia Dortmund. Sein Heimatland konnte sich noch nie für eine WM qualifizieren.