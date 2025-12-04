DFB plant Fan-Namen auf Mannschaftsbus

SID 04.12.2025 • 12:09 Uhr Der Verband will die Namen ausgewählter Anhänger auf dem Bus der Nationalelf präsentieren.

Die deutschen Fußballfans können die Nationalmannschaft rund um die WM im kommenden Jahr auf besondere Weise unterstützen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will die Namen ausgewählter Anhänger auf dem offiziellen Mannschaftsbus präsentieren. „Auch wenn das Turnier weit entfernt von Deutschland stattfindet, möchten wir euch ganz nah dabei haben“, schrieb der DFB mit Blick auf die WM in den USA, Kanada und Mexiko. Fans können sich für die Aktion bewerben.