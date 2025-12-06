Keine „Nachtschichten“: DFB-Team startet in Houston in die WM

SID 06.12.2025 • 18:59 Uhr Deutschland trifft am 14. Juni auf Curacao. Die weiteren Gruppenspiele folgen am späten deutschen Abend in Toronto und New York/New Jersey.

Der Auftakt um 19.00 Uhr, danach zwei Partien um 22.00 Uhr: Den Fans des DFB-Teams bleiben „Nachtschichten“ bei der Fußball-WM im kommenden Jahr in der Gruppenphase erspart. Die deutsche Nationalmannschaft startet am 14. Juni (12.00 OZ/19.00 MESZ) in Houston gegen den Neuling und krassen Außenseiter Curacao in das Turnier. Einen Tag nach der Auslosung gab der Weltverband FIFA in Washington D.C. die genauen Details zum Spielplan bekannt.

Sechs Tage nach dem Auftaktspiel folgt für Deutschland das Duell mit dem Afrikameister Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) in Toronto (16.00 OZ/22.00 MESZ). Zum Abschluss der Gruppenphase trifft das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 25. Juni in New York/New Jersey (16.00 OZ/22.00 MESZ) auf Ecuador, an dem Ort, wo auch am 19. Juli das Finale ausgetragen wird.

Die Zuteilung der Spielorte spielt Julian Nagelsmann in die Karten, den Bundestrainer zieht es in den Südosten der USA. „Wir haben noch mehrere Dinge zur Auswahl“, sagte Nagelsmann, „wir haben super Vorarbeit geleistet, viel analysiert und schon viel gestrichen, was nicht in Frage kommt. Wir sind guter Dinge, dass das funktioniert, was wir uns vorstellen.“ Wie genau das aussieht, ist noch nicht bekannt. „Wir haben noch Zeit bis Mitte Januar“, betonte Sportdirektor Rudi Völler: „Bis dahin muss es dann stehen.“