Littbarski kritisiert pompöse WM-Auslosung: "Affentheater"

SID 07.12.2025 • 16:47 Uhr Pierre Littbarski hätte die WM-Auslosung „in einer halben Stunde“ durchgezogen.

Pierre Littbarski hat die pompöse Show rund um die Auslosung der Fußball-WM 2026 in Washington D.C scharf kritisiert. „Darf man das sagen? Das war ein Affentheater!“, sagte der Weltmeister von 1990 und Suzuki-Markenbotschafter bei einem Termin in Köln: „Es ist alles zu aufgebläht.“ Er selbst hätte „in einer halben Stunde alle Lostöpfe durchgemacht - das hätte mir mehr gefallen.“

Mit Blick auf das Sportliche beschrieb Littbarski die deutsche WM-Gruppe als „machbar“. Auch wenn die Duelle mit der Elfenbeinküste und Ecuador „unbequem“ seien: „Die sind für mich der Favorit für Platz eins und zwei mit den Deutschen zusammen.“

Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) werden erstmals 48 Nationen am Start sein, auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale. Das hat für Littbarski auch positive Effekte.