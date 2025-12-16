Wird WM-Traum für Union-Profi wahr?

SID 16.12.2025 • 05:41 Uhr Union-Verteidiger Danilho Doekhi hofft auf die rechtzeitige Spielberechtigung für Suriname vor den WM-Playoff-Spielen.

Für Danilho Doekhi, Innenverteidiger des Fußball-Bundesligisten Union Berlin, entscheidet sich offenbar Anfang nächsten Jahres, ob er seinen Traum von einer WM-Teilnahme für Suriname verwirklichen könnte.

Suriname, das im März über die Playoffs noch um ein Ticket für das XXL-Turnier im kommenden Jahr kämpft, hofft auf einen baldigen Abschluss der seit einem Jahr währenden Bestrebungen, Doekhi vom niederländischen Verband loszueisen.

„Er wurde von der FIFA noch nicht für spielberechtigt erklärt. Wir fechten diese Ablehnung an und haben sie gründlich prüfen lassen. Ich habe von einem Anwalt gehört, dass der Fall hoffentlich in der zweiten Januarwoche vor dem CAS verhandelt wird“, wird Brian Tevreden, Direktor des surinamischen Verbandes, von ESPN.nl zitiert.

Doekhi will für Suriname auflaufen

„Suriname ist in meinem Herzen, ich will es“, sagte Doekhi in der Vergangenheit zu einem Verbandswechsel. Für den 27-Jährigen, der für mehrere U-Nationalmannschaften der Niederlande auflief und vergeblich auf eine Nominierung für den A-Kader wartete, hatte der Verband aus Südamerika 2024 erfolglos einen Antrag gestellt.

Der Innenverteidiger könnte somit noch rechtzeitig für die noch ausstehende Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 gemeldet werden. Für Suriname geht es im Halbfinale gegen Bolivien und – im Falle eines Sieges – im Endspiel gegen den Irak.