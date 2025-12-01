Nach WM-Auslosung: FIFA setzt weitere Show für Samstag ab

SID 01.12.2025 • 18:14 Uhr Nach der Auslosung am Freitag steht nur die Gruppeneinteilung fest. Details wie Spielorte und Anstoßzeiten werden gesondert verkündet.

Der Fußball-Weltverband FIFA erhöht die Spannung für die Teilnehmer an der WM-Endrunde 2026 abermals. Nachdem am Freitag in Washington D.C die Vorrundengruppen für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgelost werden, sollen erst am Samstag (jeweils 18.00 Uhr/MEZ) in einer weiteren Show Details wie Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien des XXL-Turniers verkündet werden. Dies teilte die FIFA am Montag mit.

FIFA-Präsident Gianni Infantino führe durch die Show, in der laut Weltverband „FIFA-Legenden und Vertreter aller 42 qualifizierten sowie der noch im Rennen befindlichen Teams anwesend sein werden“. Der endgültige Spielplan wird allerdings erst im März feststehen, nachdem in Play-offs die letzten sechs WM-Tickets vergeben wurden.

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist bei der Auslosung am Freitag im John F. Kennedy Center einer der zwölf Gruppenköpfe. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht damit Top-Teams wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, England oder Frankreich ebenso zunächst aus dem Weg wie den drei Gastgebernationen.