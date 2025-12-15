Ösi-Kuriosum: WM-Quali-Rasen als Raumduft

SID 15.12.2025 • 12:46 Uhr Österreich qualifiziert sich erstmals seit 1998 für eine Fußball-WM - und feiert dieses historische Ereignis mit einem ganz besonderen Geruchsgenuss.

Ein Rasen als Duft? Ja, bist du deppert! Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beschenkt sich und ihre Fans zur historischen WM-Teilnahme 2026 mit einem ganz besonderen Geruchsgenuss.

„Kein Fake“, teilte der Verband (ÖFB) mit, der Raumduft mit dem passenden Namen „A gmahde Wiesn“ sei „tatsächlich aus den Originalrasen der WM-Qualifikationsspiele extrahiert“ worden. Die Rede ist deshalb von einem Spray, „das nach Fußballgeschichte riecht“.

Die jeweils 100 ml fassenden Fläschchen kosten in Anlehnung an das Gründungsjahr des ÖFB 19,04 Euro, die erste Auflage von nur 100 Stück war Medien zufolge binnen Stunden vergriffen. Deshalb wurden jetzt 500 weitere geordert. Der Erlös kommt dem eigenen Fußballnachwuchs zugute.

„Das hier ist nicht bloß ein Duft“, schrieb der ÖFB in seinem Internet-Shop, „es ist die Essenz eines magischen ‚Wir schaffen das‘-Moments. Ein olfaktorischer Sprint über 90 Minuten purer Emotion.“

Entwickelt wurde das Produkt zusammen mit der Saint Charles Apotheke. „A gmahde Wiesn“ dufte „nach Rasen, Adrenalin und dem Aufbruch einer ganzen Nation“, vermarktet diese ihr Produkt: „Zitrusnoten sorgen für Frische, Lorbeer bringt Tiefe, die Basis bleibt grün und geerdet. Ein Duft wie ein Spielzug – kraftvoll, überraschend und vertraut zugleich.“