Seattle setzt Zeichen: WM-Pläne für "Pride Match" bestätigt

SID 09.12.2025 • 11:44 Uhr Die Organisatoren lassen sich nicht von ihrem Weg abbringen. Dass ausgerechnet der Iran auf Ägypten trifft, sorgt für Aufsehen.

Die Organisatoren in Seattle wollen an ihrem geplanten „Pride Match“ bei der Fußball-WM 2026 festhalten - obwohl der Iran und Ägypten aufeinandertreffen. „Das ‚Pride Match‘ wurde angesetzt, um Pride-Veranstaltungen in Seattle und im ganzen Land zu feiern und zu fördern, und es wurde lange im Voraus geplant“, sagte ein Sprecher dem Portal Outsports.

Die Pläne, ein Zeichen für die LGBTQ+-Gemeinschaft zu setzen, sollen bereits gefasst worden sein, bevor die Begegnung für den 26. Juni 2026 ausgelost wurde. Die Organisatoren weisen jedoch darauf hin, dass die Aktion „weder mit der FIFA verbunden“ sei „noch von ihr unterstützt“ werde.

Dass nun ausgerechnet der Iran und Ägypten bei der Aktion im Rahmen des Pride-Wochenendes in Seattle aufeinandertreffen, sorgt für Diskussionen. Im Iran stößt all das auf Kritik, dem Auswärtigen Amt (AA) zufolge sind homosexuelle Handlungen dort strafbar und werden „teilweise“ mit der Todesstrafe belegt.

Iran und Ägypten lehnen Pride Match ab

„Es handelt sich um eine irrationale Entscheidung, die eine bestimmte Gruppe begünstigt“, sagte der iranische Fußballverbandschef Mehdi Taj laut der Nachrichtenagentur Isna. „Wir und Ägypten lehnen diese Entscheidung ab.“

Ägyptens Fußballverband äußerte laut ägyptischen Medien ähnliche Einwände, in dem nordafrikanischen Staat stehen homosexuelle Handlungen zwar laut AA nicht offiziell unter Strafe, können aber dennoch geahndet werden.