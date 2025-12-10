Start ins WM-Jahr: England testet gegen Uruguay und Japan

SID 10.12.2025 • 14:41 Uhr Das Team von Thomas Tuchel hegt große Ambitionen.

Thomas Tuchel startet mit der englischen Nationalmannschaft mit zwei Testspielen gegen Uruguay und Japan in das WM-Jahr. Uruguay wird am 27. März im Wembley-Stadion gastieren, vier Tage später treffen die „Three Lions“ auf Japan. Beide Gegner sind ebenfalls für das Turnier in Kanada, Mexiko und den USA (11. Juni bis 19. Juli) qualifiziert.

„Wir wollten gegen zwei Mannschaften spielen, die in den Top 20 der Welt stehen, aber auch gegen Gegner außerhalb Europas antreten“, sagte Tuchel, der mit England große Ambitionen hegt: „Nach der Auslosung am Freitag steigt die Vorfreude auf das nächste Jahr und wir können es kaum erwarten, unsere Fans wieder in Wembley zu sehen.“

Die Testduelle werden für die Profis die letzte Chance sein, sich im England-Trikot für den WM-Kader zu empfehlen. Tuchel wird im Mai seinen Kader bekannt geben, danach folgen voraussichtlich zwei Testspiele in den USA.