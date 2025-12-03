Supermodel Klum moderiert WM-Auslosung

Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag (ab 18 Uhr MEZ) gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen.
Heidi Klum moderiert WM-Auslosung
Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden.
„Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren“, sagte Klum: „Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften.“
WM-Auslosung mit musikalischer Unterhaltung
Für musikalische Unterhaltung sorgen in Washington zudem Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People. Die Namen der Auslosungsleiter und Assistenten will die FIFA demnächst bekanntgeben.
Deutschland ist als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt. Damit geht die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann Favoriten wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich oder England aus dem Weg. Auch ein Vorrundenduell mit einem der Gastgeber USA, Mexiko oder Kanada ist nicht möglich.