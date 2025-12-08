Unabhängig vom Wetter: Trinkpausen bei der Fußball-WM 2026

SID 08.12.2025 • 15:30 Uhr Die FIFA reagiert auf die Erfahrungen bei der Klub-WM. Bei der Weltmeisterschaft wird es feste Trinkpausen geben.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 wird es in allen 104 Partien Trinkpausen geben. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, sollen die Schiedsrichter die Partien in den USA, Kanada und Mexiko zur Mitte jeder Halbzeit für drei Minuten unterbrechen, damit die Spieler etwas trinken können. Die Pausen sind dabei weder an das Wetter noch an bestimmte Temperaturen geknüpft, sondern werden von den Referees bei allen Spielen verordnet, womit für die Teams in sämtlichen Spielen gleiche Bedingungen gelten.

Auch bei der Klub-WM 2025 hatte es angesichts der extremen Bedingungen in den USA zum Wohlbefinden der Spieler bereits zahlreiche Trinkpausen gegeben, damals aber nicht bei jeder Partie und nur abhängig von der Temperatur. Nun solle es eben „unabhängig vom Stadion, von einem etwaigen Dach und den Temperaturen“ Trinkpausen geben. „In beiden Hälften dauern sie genau drei Minuten, sobald der Schiedsrichter pfeift“, sagte Manolo Zubiria, Turnierdirektor der FIFA für die USA.

Trinkpausen nach 22 Minuten

Generell sollen die Trinkpausen genau nach 22 Minuten erfolgen. „Wenn das Spiel in der 20. oder 21. Minute wegen einer Verletzung unterbrochen werden muss, wird das natürlich mit dem Schiedsrichter besprochen“, erklärte Zubiria.