US-Präsident Trump bei WM-Auslosung

SID 01.12.2025 • 20:05 Uhr Am kommenden Freitag findet die WM-Auslosung statt. US-Präsident Donald Trump wird dabei sein.

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag die Vorrunden-Auslosung für die Endrunde der Fußball-WM 2026 in Washington vor Ort verfolgen.

Trumps Besuch der Zeremonie im Kennedy Center der US-Hauptstadt bestätigte Trump-Sprecherin Karoline Leavitt am Montag im Weißen Haus. Die USA sind zusammen mit Kanada und Mexiko Gastgeber des ersten WM-Turniers mit 48 Teilnehmern.

Trump hatte sich seit seinem Amtsantritt zu Jahresbeginn mehrfach öffentlichkeitswirksam mit Fußball-Themen beschäftigt.

Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Sommer in den USA war der Staatschef wiederholt mit Weltverbands-Präsident Gianni Infantino ins Rampenlicht des Sports getreten.