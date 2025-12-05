Mexiko und Südafrika werden im kommenden Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft bestreiten. Das ergab die Auslosung der WM-Gruppen am Freitagabend in Washington D.C. Bereits bei der Endrunde 2010 in Südafrika hatten sich die beiden Länder im ersten Turnierspiel gegenübergestanden (1:1).
Wie 2010: WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika
Mexiko und Südafrika eröffnen die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Wie bereits vor 15 Jahren.
Mexiko ist Co-Ausrichter der WM
Dass Mexiko die mit 48 Mannschaften größte WM der Geschichte im Aztekenstadion eröffnen würde, hatte schon vorher festgestanden. Die weiteren Gastgeber, die USA und Kanada, bekommen es zum Auftakt mit Paraguay bzw. dem Sieger des europäischen Play-off-Turniers A, also Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina, zu tun.