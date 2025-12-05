Wie 2010: WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika

SID 05.12.2025 • 21:02 Uhr Mexiko und Südafrika eröffnen die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Wie bereits vor 15 Jahren.

Mexiko und Südafrika werden im kommenden Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft bestreiten. Das ergab die Auslosung der WM-Gruppen am Freitagabend in Washington D.C. Bereits bei der Endrunde 2010 in Südafrika hatten sich die beiden Länder im ersten Turnierspiel gegenübergestanden (1:1).