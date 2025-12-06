Newsticker
WM 2026: Deutscher Spielplan steht fest

Gute Nachrichten für TV-Zuschauer

Die deutschen Spielorte und Anstoßzeiten für die WM 2026 stehen fest. Die deutschen Fans dürfen aufatmen.
Das sagt der Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Deutschlands Gruppengegnern bei der FIFA WM 2026 und warnt vor einem Gegner besonders.
Johannes Vehren
Gewissheit beim DFB! Seit Samstagabend stehen Spielorte sowie Anstoßzeiten der deutschen Gruppenspiele bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko fest.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann absolviert ihren Auftakt am Sonntag, 14. Juni, um 19 Uhr (dt. Zeit) in Houston gegen WM-Neuling Curacao.

WM 2026: DFB-Team zweimal um 22 Uhr

Die zweite Partie findet am Samstag, 20. Juni, gegen die Elfenbeinküste um 22 Uhr in Toronto statt. Das letzte Gruppenspiel wird dann in New York/New Jersey ausgetragen. Die Anstoßzeit gegen Ecuador ist ebenfalls 22 Uhr.

Für die deutschen Fans bedeutet es, dass die Anstoßzeiten recht freundlich für sie sind und kein Gruppenspiel tief in der Nacht stattfindet.

