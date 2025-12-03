WM 2026: Iran trifft wichtige WM-Entscheidung

SID 03.12.2025 • 17:28 Uhr Der iranische Fußballverband hatte zuletzt noch erklärt, die Zeremonie wegen verweigerter Visa zu boykottieren. Nun folgt die Kehrtwende.

Der iranische Fußballverband wird nun doch Vertreter zur Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 in Washington entsenden. Wie ein Sprecher des Verbandes im staatlichen Fernsehen erklärte, werde Amir Ghalenoei, Cheftrainer der Nationalauswahl, zusammen mit ein oder zwei weiteren Personen an der Veranstaltung am Freitag teilnehmen. Ursprünglich hatte der Verband beschlossen, die Auslosung für das Turnier, das in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, wegen verweigerter Visa zu boykottieren.

Am Freitag noch hatte der Sprecher des iranischen Fußballverbandes erklärt, man habe die FIFA darüber informiert, dass die iranische Delegation nicht an der Zeremonie teilnehmen werde, da die Vereinigten Staaten mehreren Mitgliedern der Delegation die Visa verweigert hätten.

Iran-Delegation reist zur Auslosung an

Darunter soll laut lokalen Medien auch Verbandspräsident Mehdi Taj gewesen sein. Die USA und der Iran unterhalten seit mehr als vier Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen.