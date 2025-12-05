WM 2026: Tuchel reagiert auf Englands Hammergruppe

Johannes Vehren 05.12.2025 • 23:09 Uhr England trifft in der WM-Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama. Nationaltrainer Thomas Tuchel reagiert auf die schwierige Auslosung.

England hatte kein Losglück! Die Three Lions treffen in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko auf Kroatien, Ghana und Panama. Nationaltrainer Thomas Tuchel sprach im Nachgang von einer „schwierigen Gruppe“.

„Für mich persönlich gilt, dass die Gruppe immer das Schwierigste ist, und wir wollen weiterkommen und die Gruppe gewinnen. Das wird schwierig“, erklärte der deutsche Coach und fügte hinzu: „Es ist immer eine Herausforderung, sich gegen drei ambitionierte Teams durchzusetzen.“

Tuchel: „Es ist ein schwieriger Auftakt“

Das Auftaktspiel werden die Engländer gegen Kroatien bestreiten. Diesbezüglich meinte der 52-Jährige: „Natürlich ist Kroatien ein herausragender Name und die beste Mannschaft aus dem zweiten Topf, die wir in unserer Gruppe haben. Es ist ein schwieriger Auftakt. Wir nehmen es in Angriff.“

Seiner Meinung nach habe Ghana eine Mannschaft voller Talente und „kann immer für Überraschungen sorgen“. Es seine eine Nation mit einer großen Geschichte bei der Weltmeisterschaft.

Panama? Tuchel mahnt

Panama ist der kleinste Name in der Gruppe, dennoch mahnte Tuchel: „Panama wird versuchen, als Außenseiter das Beste herauszuholen. Niemand darf unterschätzt werden – jeder verdient den größten Respekt und das werden wir zeigen.“