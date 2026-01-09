DFB legt fest: Günstige WM-Tickets gehen an treue Fans

SID 09.01.2026 • 09:47 Uhr Die Bewerbungsphase für die 60-Dollar-Tickets läuft noch bis 13. Januar. Die Zahl ist aber sehr begrenzt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird einen Teil der günstigsten Tickets für die WM 2026 an seine „treuesten“ Fans verteilen. Wie der Verband mitteilte, sollen die wenigen für 60 US-Dollar verfügbaren Karten zu 70 Prozent an Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft mit den meisten Bonuspunkten gehen.

Die restlichen 30 Prozent der rund 1600 verfügbaren günstigeren Vorrundentickets soll über Fanklub-Betreuer und eigenständige Fanklubs an deutsche Anhänger vergeben werden.

Finalpreise liegen bei über 7000 Euro

Grundvoraussetzung zum Erhalt eines der 60-Dollar-Tickets für die Gruppenphase oder die K.o.-Runde ist eine offizielle Registrierung für Tickets im Fanblock der deutschen Nationalmannschaft bei der FIFA. Deadline für eine Bewerbung ist der 13. Januar. Für das Auftaktspiel des DFB-Teams gegen Curacao in Houston gibt es 581 Tickets für 60 US-Dollar. Gegen die Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) sind 395 Tickets in dieser Preiskategorie verfügbar, zum Gruppenabschluss gegen Ecuador dann 632 Karten.

Der Weltverband FIFA war zuletzt in zahlreichen Ländern und von einigen Fanorganisationen für die hohen Ticketpreise kritisiert worden. Als Reaktion darauf war Mitte Dezember die vergleichsweise günstigere Ticket-Kategorie angeboten worden, die nur den Fans qualifizierter Teams zur Verfügung steht. Der neue „Basisrang“ ist zum Festpreis von 60 US-Dollar (51 Euro) pro Karte und Spiel für alle 104 Begegnungen einschließlich des Finales erhältlich, der DFB kann dafür rund zehn Prozent seines Kontingents pro Spiel bereitstellen.